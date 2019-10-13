2019-10-13T10:26:06+03:00
Общество

В Челябинске все чаще наказывают автохамов, паркующихся возле мусорок

Но пока это лишь народный суд: автомобили заваливают отходами
Ирина КАРЕЛИНА
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Автохамы паркуются возле мусорок в Челябинске. Фото: Пресс-служба ООО "Центр коммунального сервиса"Автохамы паркуются возле мусорок в Челябинске. Фото: Пресс-служба ООО "Центр коммунального сервиса"
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Жители города активно борются с автовладельцами, которые паркуют машины возле мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба ООО «Центр коммунального сервиса». Так 10 октября рядом с домом №105 по Университетской набережной местные жители завалили машины автохамов пакетами с отходами.

Невозможность подъехать к мусоркам — настоящая проблема для регионального оператора. В прошлые выходные (5 и 6 октября) автомобили перекрыли доступ к 38 контейнерным площадкам в Челябинске. А потом горожане жалуются на мусорный коллапс!

Кстати, за стоянку механических средств, препятствующую вывозу коммунальных отходов, есть штраф:

* частное лицо может быть оштрафовано на сумму от 1 до 5 тыс. руб.;

* должностное лицо — на сумму от 5 до 30 тыс. руб.;

* юридическое лицо — на сумму от 50 до 200 тыс. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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