2019-10-13T10:28:02+03:00
Общество

В Челябинске начали обучать поисковиков

Ученики будут работать на местах боев времен Гражданской войны
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинске начали обучать поисковиков. Фото предоставлено Екатериной СлугинойВ Челябинске начали обучать поисковиков. Фото предоставлено Екатериной Слугиной
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Цель проекта — обучить юношей и девушек поисковой деятельности, чтобы весной они отправились на Всероссийскую «Вахту Памяти — 2020».

Обучение уже началось. Юные поисковики работают на местах боев времен Гражданской войны в Челябинской области. 5 и 6 октября они провели на раскопках с опытными наставниками и теперь знают, как отличать на звук кость от корней дерева и на какой глубине искать металлические артефакты.

Найти следы войны на Южном Урале удается не всегда. Лишь пару гильз удалось обнаружить поисковикам за два дня. Но не только это важно.

— Проект рассказывает молодежи об истории родного края, формирует чувство сопричастности к судьбе нашего Отечества, — говорит руководитель проекта Екатерина Слугина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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