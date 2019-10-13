2019-10-13T10:44:50+03:00
Общество

Животные приюта Карена Даллакяна приглашают челябинцев в гости

Не забудьте гостинец!
Ирина КАРЕЛИНА
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Животные приюта Карена Даллакяна приглашают челябинцев в гостиЖивотные приюта Карена Даллакяна приглашают челябинцев в гости
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Группа волонтеров, помогающая приюту Карена Даллакяна, проводит 13 октября благотворительную акцию.

Всех желающих приглашают посетить приют «Спаси меня». Туда попадают животные, пострадавшие от рук человека: из цирков, зверинцев, взятые в качестве живой игрушки, получившие травмы от капканов, силков, автомобилей и прочей деятельности человека.

Животные не агрессивные, все привиты. Живут в вольерах. На месте работают фотографы. Все пришедшие смогут получить классные фотографии с животными!

В гости принято ходить не с пустыми руками. Возьмите с собой что-нибудь из предложенного списка:

* еда для животных: мясная обрезь, субпродукты, куриные лапы, головы и шеи, путасу, мойва, ротан, любая озерная рыба, крупы (гречка, геркулес, пшено и другие), рыбий жир;

* бытовые принадлежности для персонала: железные губки для мытья посуды, стиральный порошок, медицинские или рабочие перчатки, тазики, ведра, металлические совки для уборки, мешки для мусора разных размеров, одноразовые пеленки;

* 200 руб. для взрослых и 50 руб. для детей (вместо вещей из списка выше).

Акция «Сделай выбор! Поменяй поход в зоопарк на спасенную жизнь!»

В воскресенье, 13 октября с 14:00 до 19:00.

Адрес: ул. Феросплавная, 79

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ИСТОЧНИК KP.RU

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