В Челябинской области прогнозируют ураганный ветер

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-13T13:59:35+03:00

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По данным метеорологов в понедельник, 14 октября, на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Такое предупреждение рассылает МЧС.

Сильный ветер может стать причиной различных ЧП. Например, падения шифера с крыши и обрыва электропроводов. Телефоны экстренных служб: 101,112.

Напомним, что также в ближайшие дни в Челябинске начнется похолодание, ожидаются дожди, в том числе со снегом. По утрам возможен гололед и туман. Автомобилистам нужно быть особенно внимательными на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU