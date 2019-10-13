В Челябинской области прогнозируют ураганный ветер
По данным метеорологов в понедельник, 14 октября, на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Такое предупреждение рассылает МЧС.
Сильный ветер может стать причиной различных ЧП. Например, падения шифера с крыши и обрыва электропроводов. Телефоны экстренных служб: 101,112.
Напомним, что также в ближайшие дни в Челябинске начнется похолодание, ожидаются дожди, в том числе со снегом. По утрам возможен гололед и туман. Автомобилистам нужно быть особенно внимательными на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU