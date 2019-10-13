СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-13T14:18:33+03:00

Больше всего южноуральцев летает на самолете в августе Фото: Андрей АБРАМОВ

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Челябинский аэропорт в 2019 году (с января по август) обслужил уже более миллиона пассажиров. А точнее 1 млн 123 тыс. 67 человек.

С каждым годом все больше людей пользуются услугами челябинского аэропорта. Самая горячая пора — август. 189 тыс. 654 пассажиров насчитали в этом месяце. В целом летом вообще летает много челябинцев. Это связано в том числе с порой отпусков. Так, в июле по статистике число пассажиров всего на 4 тыс. меньше.

Затишье в этом году пришлось на февраль — всего 93 тыс. 833 пассажира.

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ИСТОЧНИК KP.RU