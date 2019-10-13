Третьеклассник выпал из окна школы в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-13T15:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в одной из школ Тракторозаводского района города. «Челябинск Сегодня» со ссылкой на собственный источник сообщает, что мальчик выпал из окна актового зала на втором этаже. Взрослых в этот момент рядом не было. Один из одноклассников попросил мальчишку что-то достать, и тот полез на подоконник.

Девятилетнего ребенка увезли в больницу с переломами позвоночника и руки. В ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили. Но подробностей пока не раскрывают — полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Знаете, что случилось?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU