2019-10-13T15:31:45+03:00
Происшествия

Третьеклассник выпал из окна школы в Челябинске

Дети находились там без присмотра учителя
Ирина КАРЕЛИНА
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Третьеклассник выпал из окна школы в ЧелябинскеТретьеклассник выпал из окна школы в ЧелябинскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ЧП произошло в одной из школ Тракторозаводского района города. «Челябинск Сегодня» со ссылкой на собственный источник сообщает, что мальчик выпал из окна актового зала на втором этаже. Взрослых в этот момент рядом не было. Один из одноклассников попросил мальчишку что-то достать, и тот полез на подоконник.

Девятилетнего ребенка увезли в больницу с переломами позвоночника и руки. В ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили. Но подробностей пока не раскрывают — полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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