Третьеклассник выпал из окна школы в Челябинске
ЧП произошло в одной из школ Тракторозаводского района города. «Челябинск Сегодня» со ссылкой на собственный источник сообщает, что мальчик выпал из окна актового зала на втором этаже. Взрослых в этот момент рядом не было. Один из одноклассников попросил мальчишку что-то достать, и тот полез на подоконник.
Девятилетнего ребенка увезли в больницу с переломами позвоночника и руки. В ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили. Но подробностей пока не раскрывают — полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.
Знаете, что случилось?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU