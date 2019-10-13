2019-10-13T18:23:18+03:00
Общество

В Челябинске перекроют движение на нескольких основных улицах

Дорожные работы начнутся ночью
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинске перекроют несколько основных улицВ Челябинске перекроют несколько основных улиц
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Ночью с 13 на 14 октября перекроют движение на нескольких основных улицах Челябинска. Ограничение будет действовать и 14 октября до окончания работ. Будут выполняться дорожные работы. Если только не пойдет сильный дождь.

Список улиц, где перекроют или ограничат движение:

* Свободы,

* Цвиллинга,

* Сони Кривой по направлению к ул. Лесопарковой,

* Коммуны,

* Кирова,

* Витебская,

* Троицкий тракт на участке от поста ГИБДД по направлению к границе города,

* Дзержинского на участке от улицы Гагарина в сторону Машиностроителей.

Администрация города просит водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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