В Челябинске перекроют движение на нескольких основных улицах
Ночью с 13 на 14 октября перекроют движение на нескольких основных улицах Челябинска. Ограничение будет действовать и 14 октября до окончания работ. Будут выполняться дорожные работы. Если только не пойдет сильный дождь.
Список улиц, где перекроют или ограничат движение:
* Свободы,
* Цвиллинга,
* Сони Кривой по направлению к ул. Лесопарковой,
* Коммуны,
* Кирова,
* Витебская,
* Троицкий тракт на участке от поста ГИБДД по направлению к границе города,
* Дзержинского на участке от улицы Гагарина в сторону Машиностроителей.
Администрация города просит водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU