2019-10-13T18:48:01+03:00
Происшествия

В аварии с грузовиком в Челябинске пострадали несколько человек

Столкнулись три автомобиля
Ирина КАРЕЛИНА
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В аварии с грузовиком в Челябинске пострадали несколько человекВ аварии с грузовиком в Челябинске пострадали несколько человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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13 октября на Комсомольском проспекте (напротив дома № 9а по ул. Чайковского) две легковые иномарки Ford и Chevrolet столкнулись с грузовой «Газелью». ДТП произошло между остановками «ул. Косарева» и «ул. Чайковского».

С места аварии на Севро-Западе госпитализировали троих человек. Их увезли на автомобилях реанимации и скорой помощи. Тяжесть травм пока неизвестна.

На месте ДТП проводится проверка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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