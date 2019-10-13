СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-13T18:48:01+03:00

В аварии с грузовиком в Челябинске пострадали несколько человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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13 октября на Комсомольском проспекте (напротив дома № 9а по ул. Чайковского) две легковые иномарки Ford и Chevrolet столкнулись с грузовой «Газелью». ДТП произошло между остановками «ул. Косарева» и «ул. Чайковского».

С места аварии на Севро-Западе госпитализировали троих человек. Их увезли на автомобилях реанимации и скорой помощи. Тяжесть травм пока неизвестна.

На месте ДТП проводится проверка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU