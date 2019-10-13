2019-10-13T19:28:57+03:00
Общество

В Магнитогорске фирма оформляет кредиты на своих сотрудников

И заставляет их оплачивать аренду
Ирина КАРЕЛИНА
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В Магнитогорске фирма оформляет кредиты на своих сотрудниковВ Магнитогорске фирма оформляет кредиты на своих сотрудниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Магнитогорска рассказала, как устроилась на работу к мошенникам. Она написала в соцсети, чтобы предупредить остальных.

Объявление о работе она увидела на уличном стенде. Компания предлагала подработку бухгалтерам, охранникам и людям других профессий за 2 тыс. руб. в день.

— Все это не так. Люди приходят на собеседование, там им начинают втирать, что это работа в офисе, и ничего сложного нет, — пишет Оксана Иванова. — Потихоньку вытягивают деньги сначала на аренду офиса. Потом оформляют на сотрудников кредиты. Обещают все выплатить, и что зарплата будет начисляться с каждым разом все больше. Раньше они находились на Ворошилова, но переехали. Будьте внимательны!

В комментариях пользователи соцсети написали, что это старая схема, и такие фирмы существовали еще 10 лет назад. Помните, что, работая без трудового договора, вы рискуете остаться без зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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