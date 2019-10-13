В Магнитогорске водителя маршрутки уволили с работы за проезд по пешеходной аллее

СЕГОДНЯ 19:46 2019-10-13T19:47:57+03:00

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Житель Магнитогорска рассказал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» о том, как маршрутка №10 объехала пробку прямо по пешеходной аллее. Там гуляют мамы с колясками, дети ездят на велосипедах и самокатах...

— Мне очень нравится, как облагораживают эту аллею. Если маршрутки проложат там объезд, от нее скоро ничего не останется. Им все равно: заработали и уехали. А мне тут жить, это мой город! — написал очевидец.

На следующий день он отчитался, что водитель отстранен от работы и на маршрут больше не выйдет. Выложил ФИО и фото уволенного.

Некоторые подписчики паблика пожалели маршрутчика: «Сломали жизнь человеку!», «Он для пассажиров старался», «Никого не задавил же. Зачем так строго?»

— Даже если он никого и не задавил, он ехал по тротуару. И если все вот так же будут выигрывать пять минут, чтобы подхватить еще двух человек, то город будет похож на аул. Уволили и правильно сделали, чтобы другим неповадно было. Не помешало бы еще и штраф ему влупить! — ответила пользователь соцсети Наталья Хохлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU