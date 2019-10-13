2019-10-13T19:47:57+03:00
Общество

В Магнитогорске водителя маршрутки уволили с работы за проезд по пешеходной аллее

На него пожаловались очевидцы
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»
Изменить размер текста:

Житель Магнитогорска рассказал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» о том, как маршрутка №10 объехала пробку прямо по пешеходной аллее. Там гуляют мамы с колясками, дети ездят на велосипедах и самокатах...

— Мне очень нравится, как облагораживают эту аллею. Если маршрутки проложат там объезд, от нее скоро ничего не останется. Им все равно: заработали и уехали. А мне тут жить, это мой город! — написал очевидец.

На следующий день он отчитался, что водитель отстранен от работы и на маршрут больше не выйдет. Выложил ФИО и фото уволенного.

Некоторые подписчики паблика пожалели маршрутчика: «Сломали жизнь человеку!», «Он для пассажиров старался», «Никого не задавил же. Зачем так строго?»

— Даже если он никого и не задавил, он ехал по тротуару. И если все вот так же будут выигрывать пять минут, чтобы подхватить еще двух человек, то город будет похож на аул. Уволили и правильно сделали, чтобы другим неповадно было. Не помешало бы еще и штраф ему влупить! — ответила пользователь соцсети Наталья Хохлова.

Знаете подробности?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске фирма оформляет кредиты на своих сотрудников
В аварии с грузовиком в Челябинске пострадали несколько человек
В Челябинске перекроют движение на нескольких основных улицах
Адвокат Трунов настаивает: уголовное дело на экс-губернатора Челябинской области Дубровского есть
Третьеклассник выпал из окна школы в Челябинске
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов велел разобраться в деле Дубровского к понедельнику
«Мы крайне удивлены!»: адвокат экс-губернатора Челябинской области Дубровского отрицает информацию об уголовном деле
Больше всего южноуральцев летает на самолете в августе
В Челябинской области прогнозируют ураганный ветер
В Челябинской области преподаватель колледжа поймал ребенка, выпавшего из окна
Машина вдребезги, животные погибли: жители Магнитогорска врезались в табун лошадей
Автомобиль пропавшей жительницы Екатеринбурга перепродали в Челябинске цыгане
Животные приюта Карена Даллакяна приглашают челябинцев в гости
В Челябинске начали обучать поисковиков
В Челябинске все чаще наказывают автохамов, паркующихся возле мусорок
В Челябинской области участились дорожные аварии с животными
Челябинск ждет на днях снег: синоптики рассказали о погоде во второй половине октября