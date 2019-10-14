В Челябинской области иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 06:54 2019-10-14T06:57:21+03:00

Авария на улице 8 марта. Фото: ОГИБДД по Миассу

С места ДТП его увезли в больницу

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В Миассе в прошедшую субботу, 12 октября, под колеса попали два местных жителя. Около полуночи возле дома №120 по улице 8 Марта Hyundai Solaris сбил 38-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

— С места аварии пострадавшего увезли в городскую больницу, — рассказали в отделе ГИБДД по Миассу.

Двумя часами ранее возле дома по адресу Ленина, 96 Honda Accord наехала на 45-летнюю женщину, которая шла прямо по дороге. С травмами пострадавшую доставили в больницу. Медики назначили ей стационарное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU