В Челябинской области иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе
В Миассе в прошедшую субботу, 12 октября, под колеса попали два местных жителя. Около полуночи возле дома №120 по улице 8 Марта Hyundai Solaris сбил 38-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.
— С места аварии пострадавшего увезли в городскую больницу, — рассказали в отделе ГИБДД по Миассу.
Двумя часами ранее возле дома по адресу Ленина, 96 Honda Accord наехала на 45-летнюю женщину, которая шла прямо по дороге. С травмами пострадавшую доставили в больницу. Медики назначили ей стационарное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU