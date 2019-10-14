2019-10-14T08:10:00+03:00
Происшествия

Ребенок погиб при пожаре в общежитии в Челябинской области

Огонь вспыхнул на четвертом этаже
Валентина ВАГАНОВА
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По словам очевидцев, пострадал ребенок. Фото: vk.com/«Троицк»По словам очевидцев, пострадал ребенок. Фото: vk.com/«Троицк»
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В Троицке сегодня утром, 14 октября, загорелась квартира на четвертом этаже в общежитии по улице Карташова. На место стянулись пожарные и медики. Фото и видео с места событий очевидцы выложили в соцсети.

— Пострадал ребенок. Подробности сообщим позже, — написали свидетели происшествия в местной группе во «ВКонтакте».

— Не откачали, умер малыш. Года три на вид. Его вынесли в куртку завернутого, на асфальте реанимировать пытались минут 50, — рассказала очевидец Юлия.

Пожар произошел на четвертом этаже. Фото: vk.com/«Троицк»

Пожар произошел на четвертом этаже. Фото: vk.com/«Троицк»

В ГУ МЧС России по Челябинской области пообещали дать комментарий позднее.

Новость дополняется.

Пожар в общежитии Троицка.Видео: vk.com/«Троицк»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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