Ребенок погиб при пожаре в общежитии в Челябинской области
В Троицке сегодня утром, 14 октября, загорелась квартира на четвертом этаже в общежитии по улице Карташова. На место стянулись пожарные и медики. Фото и видео с места событий очевидцы выложили в соцсети.
— Пострадал ребенок. Подробности сообщим позже, — написали свидетели происшествия в местной группе во «ВКонтакте».
— Не откачали, умер малыш. Года три на вид. Его вынесли в куртку завернутого, на асфальте реанимировать пытались минут 50, — рассказала очевидец Юлия.
Пожар произошел на четвертом этаже. Фото: vk.com/«Троицк»
В ГУ МЧС России по Челябинской области пообещали дать комментарий позднее.
Новость дополняется.
Пожар в общежитии Троицка.Видео: vk.com/«Троицк»
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ИСТОЧНИК KP.RU