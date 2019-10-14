2019-10-14T07:55:57+03:00
Общество

В Челябинске назначен руководитель Комитета по имуществу и земельным отношениям

Начальницей стала бывший судебный пристав Наталья Шейкина
Ольга АНТОНОВА
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Наталья Котова назначила нового руководителя Комитета по имуществу и земельным отношениям.Наталья Котова назначила нового руководителя Комитета по имуществу и земельным отношениям.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В понедельник, 14 октября, временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова представила подчиненным нового руководителя одного из ключевых подразделений в администрации Челябинска — Комитета по имуществу и земельным отношениям.

Пост заняла Оксана Шейкина. С марта 2015 года она занимала должность заместителя главы председателя КУИЗО. По образованию Шейкна — юрист. В ее трудовой биографии — работа в должности начальника отдела исполнения службы судебных приставов. Работала так же заместимтелем начальникм Контрольно-ревизионого управления администрации Челябинска.

Представляя Шейкину, Котова пожелала ей удачи на новом посту. Должность ответственная: в ведении КУИЗО — муниципальная земля и имущество, которые как сдаются в аренду, так им выставляются на торги.

Предыдущий начальник КУИЗО, Сергей Чигинцев, при Наталье Котовой ушел в отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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