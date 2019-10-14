Трое жителей Челябинска попали в больницу после пьяной перестрелки
В Челябинске в ночь на понедельник, 14 октября, произошла разборка возле подъезда многоэтажки, которая закончилась перестрелкой. В больницу на «скорой» увезли трех пострадавших с «огнестрелами». Как сообщили в горздраве, раненым 26, 35 и 37 лет. Все трое были пьяны.
Инцидент произошел возле дома № 8 на Свердловском проспекте. Подробности сейчас выясняют полицейские.
— Проводится проверка, выясняются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.
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ИСТОЧНИК KP.RU