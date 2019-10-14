Рекордные награды южноуральцев на «Золотой осени-2019»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-14T13:25:39+03:00

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Аграрии Челябинской области на всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве установили новый рекорд: в этом году они получили 153 медали, из которых 92 золотых, 46 серебряных и 15 бронзовых, вновь подтвердив высокое качество южноуральской продукции.

В 2018 году южноуральцы привезли из Москвы 144 медали, в том числе 92 золотых.

В этом году только на конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции» было направлено 105 заявок и еще 48 заявок на другие конкурсы. Золотом отмечены крупы «Булгур», «Полба», овсяное ассорти компании «Ресурс»; мясные деликатесы агрохолдинга «Равис»; томаты сорта «Органза» агрокомплекса «Чурилово»; деликатесы и полуфабрикаты из мяса птицы и яйцо куриное XXL «Здоровой фермы»; лапша «4 злака» и «Молоко гречневое» объединения «Союзпищепром». Золотые медали завоевали «Уйская сыроварня» за сыр «Тихоновский», «Молочный рай» (сыры из козьего молока Лори, Качотта и напитки мацун и нарине), «Краснопольский сыровар» (сыр Тед де Муан).

Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, многочисленные медали за качество продукции возможны потому, что в регионе ведется постоянная научно-исследовательская работа, с государственной поддержкой внедряются новые технологии, обновляется техника. Золотую медаль за производство семенного картофеля сорта «Ред Фэнтези» завоевала «Продовольственная корпорация Челябинской области», золото у компании «Технологические системы управления» за производство системы светодиодного освещения для птицефабрик. Две золотых медали завоевало ООО «НПО «Сад и огород» за ремонтантную малину «Весена» и сорт картофеля «Банкир». Золотом отмечены технологии ученых ЮУрГАУ и ЮУрГУ.

Сотрудница Детского дома культуры «Ровестник» Анастасия Сметанина получила третье место за фотопроект в конкурсе «Моя земля — Россия».

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