Почему липам в центре Челябинска обрубают корни

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-14T13:28:45+03:00

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Жители дома № 28 по улице Энгельса бьют тревогу: на бульваре Ленина, что проходит под их окнами, роют траншею, подрубая корни взрослых деревьев. Стволы угрожающе накреняются. В самом центре Челябинска, где деревья можно пересчитать по пальцам, творится дикость.

Корреспондент КП-Челябинск спросил у главы Центрального района Виктора Ереклинцева, что происходит.

— Идет прокладка кабеля для уличного освещения. Проект благоустройства, прошедший все утверждения, настолько неудачный, что не предусматривает имеющихся зеленых насаждений. Где возможно, подрядчик обходит корни, отступая на разрешенный метр. Где невозможно, вынужден подрубать. Сами очень переживаем. Мы привлекли к работе организацию по независимому строительному надзору. Каждый случай повреждения корней фотографируем с привязкой к местности. Сейчас погода позволяет отлить каждое дерево водой, чтобы корни напитались, и растение вошло бы в зиму подготовленным. По весне каждое дерево обследуем, не менее трех раз прольем водой, подкормим удобрениями. Если все же какое-то пропадет, предъявим претензии подрядчику, — ответил глава Центрального района.

По словам Виктора Ереклинцева, проект благоустройства квартала пр. Ленина — ул. Тернопольская плохой. Если наложить проект калькой на местность на ул. Тернопольской, силовой кабель лег бы на голубые ели. Все администрация переделывает в ручном режиме. Горе, а не проектировщик, всем этим занимался!

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ИСТОЧНИК KP.RU