2019-10-14T17:01:17+03:00
Общество

У многоэтажного дома в Челябинске нашли снаряд

Его обнаружили во время строительных работ
Валентина ВАГАНОВА
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Снаряд оказался учебным. Фото: Росгвардия ЧелябинскаСнаряд оказался учебным. Фото: Росгвардия Челябинска
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В Советском районе Челябинска рабочие наткнулись на артиллерийский снаряд, когда копали яму возле многоэтажки. На место вызвали силовиков. Инцидент произошел у дома по улице Блюхера.

— Предмет, внешне похожий на снаряд, лежал на глубине 6 метров. Бойцы ОМОН обследовали его и установили, что это учебный артиллерийский 122 мм снаряд, без взрывателя и взрывного устройства. Опасности для жизни и здоровья граждан не представляет, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.

Осмотр проведен с привлечением минно-разыскной собаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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