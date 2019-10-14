У многоэтажного дома в Челябинске нашли снаряд
В Советском районе Челябинска рабочие наткнулись на артиллерийский снаряд, когда копали яму возле многоэтажки. На место вызвали силовиков. Инцидент произошел у дома по улице Блюхера.
— Предмет, внешне похожий на снаряд, лежал на глубине 6 метров. Бойцы ОМОН обследовали его и установили, что это учебный артиллерийский 122 мм снаряд, без взрывателя и взрывного устройства. Опасности для жизни и здоровья граждан не представляет, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.
Осмотр проведен с привлечением минно-разыскной собаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU