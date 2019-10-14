В Челябинске вдоль оживленных дорог начали установку шумозащитных экранов

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-14T17:45:59+03:00

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На челябинских улицах монтируют шумозащитные экраны. Первое ограждение появилось на выезде из Челябинска, на Новоградском проспекте. Здесь много коммерческой недвижимости и появление серой глухой стены возмутило предпринимателей. По их мнению, экраны загородили площадки от обзора покупателей.

Сегодня, 14 октября, на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова сообщила, что с бизнесменами сейчас идут переговоры, их интересы будут соблюдены.

Шумовые экраны появятся еще на шести улицах: Бродокалмакский тракт, Дарвина, Комарова, Бажова, Братьев Кашириных, и на дороге между поселком Мелькомбинат и Университетской Набережной.

Напомним, ранее установку шумозащитных экранов раскритиковали челябинские урбанисты. По их мнению, ограждения не снизят шумовую нагрузку, но испортят облик города.

— Если коротко, звук — это волны. Волны имеют свойства огибать углы. На расстоянии 50 метров от забора на втором этаже уже не будет никакого эффекта. Зато появится глухая стена, на которую незаконные рекламщики будут с удовольствием лепить постеры и объявления. Дилеры будут рисовать телефоны для покупки «солей, спайсов, миксов». А местные жители будут на это смотреть. Улицы больше не будет видно. Только забор, как на зоне, — считают активисты движения «Челябинский урбанист».

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ИСТОЧНИК KP.RU