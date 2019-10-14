ФАС уличила в картеле подрядчиков, которые ремонтируют дороги в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:00 2019-10-14T19:06:29+03:00

В сговоре заподозрены десять фирм, среди которых «Нижавтодорстрой» и «ТПК «ЯКК». Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по дорожному картелю на 3,4 млн. В сговоре заподозрены десять фирм, среди которых «Нижавтодорстрой» и «ТПК «ЯКК» — они ремонтируют дороги в Челябинске.

— Дело возбуждено по материалам Общероссийского народного фронта «За честные закупки». Взаимодействие ФАС и ОНФ уже давно вышло на новый уровень. На сегодняшний день большое количество картелей разоблачено по предварительным расследованиям ОНФ, — отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

В администрации Челябинска сообщили, что не получали предписаний от антимонопольщиков. А в компании «Нижавтодорстрой» челябинским журналистам рассказали, что дело о картеле не касается Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU