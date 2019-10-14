В Челябинске 15 октября ограничат движение на шести улицах
Во вторник, 15 октября, на шести челябинских улицах запланированы дорожные работы. Из-за этого здесь введут ограничения. Об этом сообщили в мэрии.
На каких улицах ограничат движение, и что будут делать:
— фрезерование ул. Новороссийская от 5-й Электровозной до Гагарина;
— фрезерование Троицкого тракта по направлению из города;
— подготовка к асфальтированию ул. Дзержинского и ул. Сони Кривой;
— укладка асфальта на ул. Труда с 14-00;
— укладка асфальта по ул. Цвиллинга;
— нанесение разметки по ул. Свободы.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. В администрации также уточнили, что асфальт будут класть только при благоприятных погодных условиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU