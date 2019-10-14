2019-10-14T19:26:39+03:00
Общество

В Челябинске 15 октября ограничат движение на шести улицах

Ограничения введут из-за ремонта дорог
Валентина ВАГАНОВА
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Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во вторник, 15 октября, на шести челябинских улицах запланированы дорожные работы. Из-за этого здесь введут ограничения. Об этом сообщили в мэрии.

На каких улицах ограничат движение, и что будут делать:

— фрезерование ул. Новороссийская от 5-й Электровозной до Гагарина;

— фрезерование Троицкого тракта по направлению из города;

— подготовка к асфальтированию ул. Дзержинского и ул. Сони Кривой;

— укладка асфальта на ул. Труда с 14-00;

— укладка асфальта по ул. Цвиллинга;

— нанесение разметки по ул. Свободы.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. В администрации также уточнили, что асфальт будут класть только при благоприятных погодных условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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