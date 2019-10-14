Хет-трик Томаша Гики не помог «Трактору» в матче с рижским «Динамо»

СЕГОДНЯ 19:29 2019-10-14T19:29:28+03:00

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Хоккеисты из столицы Латвии. К слову родины нынешнего наставника «медведей» Петериса Скудры, приехали в Челябинск в ранге худшей команда КХЛ Рижане с восемью очками нынче на самом дне турнирной таблицы чемпионата.

Однако, к концу второго периода «Трактор» проигрывал 1:4 (на четыре шайбы гостей хозяева ответили голом чеха Томаша Гики. В третьей 20-минутке Томаш Гика снова доказал, что легионеры в нынешнем сезоне «правят балом» в стане черно-белых. Чех сократил счет до минимума, оформив хет-трик и доведя счет Джо 3:4. В знак благодарности болельщики начали бросать на лед бейсболки. Отметим, что с начала сезона трое легионеров «Трактора» в числе лучших бомбардиров — Гика, Седлак и Кейлоф…

Правда, атакующий пыл хозяев охладило удаление Кейлофа за пару минут до основного времени матча. А потом на скамеку штрафников сел и представитель рижан. За 36 секунд до сирены команды остались в равных составах, но успеха это не принесло. Счет на табло так и не изменился — 3:4 в пользу рижского «Динамо». Хоккеисты из Латвии выиграли первый матч в гостях в этом сезоне КХЛ.

Впереди у «Трактора» четырехматчевая гостевая серия, которая начнется 17 октября игрой с подмосковным «Витязем».

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ИСТОЧНИК KP.RU