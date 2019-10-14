2019-10-14T19:29:28+03:00
Спорт

Хет-трик Томаша Гики не помог «Трактору» в матче с рижским «Динамо»

Счет матча 3:4 в пользу гостей
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
«Трактор» проиграл «Динамо». Фото ХК «Трактор»«Трактор» проиграл «Динамо». Фото ХК «Трактор»
Изменить размер текста:

Хоккеисты из столицы Латвии. К слову родины нынешнего наставника «медведей» Петериса Скудры, приехали в Челябинск в ранге худшей команда КХЛ Рижане с восемью очками нынче на самом дне турнирной таблицы чемпионата.

Однако, к концу второго периода «Трактор» проигрывал 1:4 (на четыре шайбы гостей хозяева ответили голом чеха Томаша Гики. В третьей 20-минутке Томаш Гика снова доказал, что легионеры в нынешнем сезоне «правят балом» в стане черно-белых. Чех сократил счет до минимума, оформив хет-трик и доведя счет Джо 3:4. В знак благодарности болельщики начали бросать на лед бейсболки. Отметим, что с начала сезона трое легионеров «Трактора» в числе лучших бомбардиров — Гика, Седлак и Кейлоф

Правда, атакующий пыл хозяев охладило удаление Кейлофа за пару минут до основного времени матча. А потом на скамеку штрафников сел и представитель рижан. За 36 секунд до сирены команды остались в равных составах, но успеха это не принесло. Счет на табло так и не изменился — 3:4 в пользу рижского «Динамо». Хоккеисты из Латвии выиграли первый матч в гостях в этом сезоне КХЛ.

Впереди у «Трактора» четырехматчевая гостевая серия, которая начнется 17 октября игрой с подмосковным «Витязем».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Челябинска жалуются на нехватку автобусов на популярном маршруте
В Челябинске 15 октября ограничат движение на шести улицах
ФАС уличила в картеле подрядчиков, которые ремонтируют дороги в Челябинске
МЧС: на Южном Урале ожидается штормовой ветер
В Челябинске вдоль оживленных дорог начали установку шумозащитных экранов
Глава Альфа-банка заявил, что понятие «место работы» скоро исчезнет
У многоэтажного дома в Челябинске нашли снаряд
Полиция задержала предполагаемого стрелка, ранившего трех человек в Челябинске
Министром здравоохранения Челябинской области стал Юрий Семенов
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
Почему липам в центре Челябинска обрубают корни
Рекордные награды южноуральцев на «Золотой осени-2019»
Вячеслав Истомин играет в колонии в футбол и надеется на УДО
Бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова выпустили из колонии
Следователи проверяют обстоятельства падения малыша с седьмого этажа в Челябинской области
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой 10%
СК начал проверку после смерти трехлетнего ребенка на пожаре в Челябинской области
Трое жителей Челябинска попали в больницу после пьяной перестрелки
«В металлоприемник везет, чтобы заправиться»: жителей Челябинской области насмешил кабриолет, перевозящий трубы
В Челябинске назначен руководитель Комитета по имуществу и земельным отношениям
Ребенок погиб при пожаре в общежитии в Челябинской области