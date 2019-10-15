Неизвестный науке волосатый гриб обнаружил в лесу житель Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:49 2019-10-15T04:49:00+03:00

Фото своей находки он выложил в соцсети

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Поход в лес по грибы заставил жителя Миасса Владислава полезть в научный справочник. Но безрезультатно.

— Вот это нашел в лесу. Ни в атласе с 1,5 тыс. грибов, ни в Интернете не нашел ничего про сие чудо, — написал Владислав в группе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети, которые обычно знают ответ на любой вопрос, не нашли, что сказать. Остается только гадать, что это за гриб или растение.

И это не единственна странная находка. На днях также в Миассе грибники обнаружили поляну с «ведьмиными яйцами». Так прозвали эти грибы. Они напоминают яйцо своей формой, жутко воняют и растут с бешеной скоростью — быстрее, чем бамбук. Называются по-научному Веселка Адриана.

грибы "Ведьмины яйца"

Напоминаем, что лучше не срывать и тем более не есть неизвестные вам грибы.

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ИСТОЧНИК KP.RU