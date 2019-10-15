В Челябинской области пропал молодой мужчина в берцах и очках

СЕГОДНЯ 06:16 2019-10-15T06:16:42+03:00

Мужчина может находиться в опасности, сообщают волонтеры

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске пропал 29-летний Денис Есипенко. Накануне он ушел из дома №26/1 по улице Московской и перестал выходить на связь.

— Может находиться в опасности, — сообщили в группе поискового отряда «Легион спас».

Денис был одет в берцы, носит очки, при себе может быть рюкзак. ост мужчины около 175-178 см., глаза голубые, нос тонкий с горбинкой, у него короткие русые волосы и тонкие губы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы знаете, что это за волосатые грибы?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU