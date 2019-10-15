В Челябинской области пропал молодой мужчина в берцах и очках
В Магнитогорске пропал 29-летний Денис Есипенко. Накануне он ушел из дома №26/1 по улице Московской и перестал выходить на связь.
— Может находиться в опасности, — сообщили в группе поискового отряда «Легион спас».
Денис был одет в берцы, носит очки, при себе может быть рюкзак. ост мужчины около 175-178 см., глаза голубые, нос тонкий с горбинкой, у него короткие русые волосы и тонкие губы.
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ИСТОЧНИК KP.RU