Центр Челябинска встал в пробках после появления выделенных полос

СЕГОДНЯ 06:40 2019-10-15T06:51:40+03:00

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После появления «выделенок» на улицах Энгельса, Труда и Северо-Крымской челябинцы стали чаще жаловаться на пробки в центре. И.о. главы города Наталья Котова отметила, что каждый город по началу сталкивается с подобными проблемами. Ситуацию ухудшил дорожный ремонт на Коммуны.

— Идут изменения по светофорному регулированию: плюсы в этом тоже есть, сейчас мы рассматриваем эти мероприятия одновременно и надеемся урегулировать вопрос в ближайшее время, — прокомментировала Наталья Котова. — Хотим урегулировать ситуацию на существующем участке, речь идет об общественном транспорте, хотим выявить нелегальные маршруты, сотрудничаем сейчас с полицией, чтобы нам эти выделенные полосы приносили пользу.

Делать выделенные полосы на других улицах города пока не планируется. Напомним, по выделенным полосам могут ездить такси и общественный транспорт. Штраф за выезд для рядовых автомобилистов — 1,5 тыс. руб.

Ранее урбанист Лев Владов говорили, что создание «выделенок» — простой способ уменьшить пробки в городе.

— Троллейбусы поедут быстрее пробки. Часть водителей пересядет на троллейбус, чтобы быстрее попасть на работу или домой. Авто тех, кто пересел, исчезнут из потока, уменьшив пробки, — писал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU