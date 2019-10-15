В Челябинской области грабитель отобрал у ребенка телефон в подъезде
В Златоусте задержали 40-летнего мужчину, который в подъезде отобрал мобильник у 13-летнего мальчика. Мужчину отправили в следственный изолятор, а вот телефон вернуть уже не удалось.
— Задержанный пояснил, что телефон сбыл, денежные средства потратил на собственные нужды, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Семья подростка оценила ущерб в 7,5 тыс. руб. По статье «Грабеж» преступнику грозит до четырех лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU