2019-10-15T07:56:34+03:00
Происшествия

В Челябинской области грабитель отобрал у ребенка телефон в подъезде

Преступник уже задержан
Ирина Фадюшина
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Преступник успел продать телефон и потратить деньгиПреступник успел продать телефон и потратить деньгиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Златоусте задержали 40-летнего мужчину, который в подъезде отобрал мобильник у 13-летнего мальчика. Мужчину отправили в следственный изолятор, а вот телефон вернуть уже не удалось.

— Задержанный пояснил, что телефон сбыл, денежные средства потратил на собственные нужды, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Семья подростка оценила ущерб в 7,5 тыс. руб. По статье «Грабеж» преступнику грозит до четырех лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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