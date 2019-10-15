2019-10-15T09:08:56+03:00
Происшествия

В Челябинске автомобиль проехал по ноге ребенка и скрылся

Семья мальчика ищет свидетелей [видео]
Ирина Фадюшина
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Родители мальчика ищут свидетелей аварии. Фото: Олеся АстафьеваРодители мальчика ищут свидетелей аварии. Фото: Олеся Астафьева
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ДТП произошло в понедельник, 14 октября, в 14:51 на перекрестке Комсомольского проспекта и Ворошилова. 11-летний Иван Астафьев начал переходить дорогу на зеленый свет и в этот момент на перекресток выскочила машина, поворачивающая направо.

— Ваня сначала почувствовал, что ему придавило ногу, а потом бросило на землю. Скорее всего, его зацепило зеркалом, после того, как шина проехала по ноге. Водитель притормозил, но выходить из машины не стал. Увидев, что ребенок пошел дальше, тоже поехал своей дорогой, — рассказала мама мальчика Олеся Астафьева. — Сын был в шоке, поднялся и пошел. Он перешел дорогу, сел в троллейбус и уже там почувствовал острую боль в ноге.

Мама увезла мальчика в травмпункт. Врач сделал снимок и сказал, что перелома чудом удалось избежать. Пока мальчик не может ходить и пьет обезболивающие.

ДТП попало в объектив камер наблюдения, однако ни номера, ни марку машины ребенок запомнить не успел.

— Он в шоке был, запомнил, что серая, — рассказала мама.

ГИБДД уже связалась с мамой мальчика по заявке из травмпункта и сегодня она пойдет писать заявление.

На перекрестке в Челябинске машина сбила ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали свидетелем этой аварии, напишите Олесе Астафьевой или в нашу редакцию:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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