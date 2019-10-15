Флаг России и сосиски в тесте: в зоопарке Челябинска рассказали, чем посетители пытаются накормить животных

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-15T09:32:28+03:00

Из-за такой еды у животных возникают большие проблемы со здоровьем

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Челябинскому зоопарку приходится защищать животных от людей. Недавно посетительница решила накормить уссурийскую куницу сладкой ватой, отдав угощение вместе с пластиковой палочкой. От смерти животное спас внимательный дворник. Женщину так и не нашли, сообщает портал «Медиазавод».

К сожалению, это далеко не первый случай, когда сердобольные гости, как будто не видят развешанных повсюду табличек, предупреждающих, что нельзя кормить животных и кидать им посторонние предметы. Так, стоя рядом с таким предупреждением, еще одна дама бросала пеликану соленую мойву прямо из банки.

— Пеликаны, конечно, питаются рыбой, но точно не соленой. Кроме того, люди у клетки такой птички рискуют пострадать от удара клювом, — рассказали в зоопарке.

Волкам посетители предлагают сосиски в тесте, а животные уже перестали обращать внимание на вредный фаст-фуд. По неизвестной логике страусам предлагают попкорн, тиграм — шашлык, а зебрам — котлеты.

Альпака успела попробовать кукурузу и даже сувенирный флаг России. Полотнище вместе с пластиковой палочкой отобрали сотрудники зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU