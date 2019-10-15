2019-10-15T09:46:33+03:00
Происшествия

Жительница Челябинской области умерла после укола

Пациентке стало плохо в процедурном кабинете
Ирина Фадюшина
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Минздрав: женщина получала инъекцию несколько летМинздрав: женщина получала инъекцию несколько летФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Женщине поставили инъекцию в процедурный кабинет златоустовской поликлиники № 2, после чего ей стало плохо. Попытки врачей реанимировать пациентку оказались безуспешными.

— Причину смерти назвать не можем, чтобы не нарушить закон, но это не анафилактический шок от препарата, — подчеркнули в минздраве.

Женщине было 82 года и этот препарат она получила несколько лет. По неофициальной информации у бабушки были проблемы с сердцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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