Жительница Челябинской области умерла после укола
Женщине поставили инъекцию в процедурный кабинет златоустовской поликлиники № 2, после чего ей стало плохо. Попытки врачей реанимировать пациентку оказались безуспешными.
— Причину смерти назвать не можем, чтобы не нарушить закон, но это не анафилактический шок от препарата, — подчеркнули в минздраве.
Женщине было 82 года и этот препарат она получила несколько лет. По неофициальной информации у бабушки были проблемы с сердцем.
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ИСТОЧНИК KP.RU