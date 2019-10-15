Ноу-хау по-челябински: голуби вместо смесей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-15T11:50:40+03:00

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В Челябинске появляются интересные граффити на домах. Это рисунки голубей. Причем изображения встретить можно именно там, где раньше красовался телефон или адрес канала, распространяющего запрещенные вещества, пишет сайт HORNEWS.COM.

Фотографии антинаркотической акции появились в социальной сети «Типичный Челябинск». Пользователи уверены, что это не одноразовый проект и хотят найти автора, чтобы он научил их рисовать таких же голубей.

— Рисунок скроет телефон, а серое здание уже не выглядит мрачным, — отмечают авторы поста в соцсети.

Однако люди подметили, что вместо голубя можно нарисовать что-то другое, например, ягоду или цветок. Автор проекта пока неизвестен, но предполагают, что это делает группа художников.

ФОТО: HORNEWS.COM

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ИСТОЧНИК KP.RU