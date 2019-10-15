2019-10-15T11:50:40+03:00
Общество

Ноу-хау по-челябински: голуби вместо смесей

В Челябинске ищут автора антинаркотической арт-акции
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Забавные рисунки голубей появились вместо телефонов распространителей смесей. ФОТО: HORNEWS.COMЗабавные рисунки голубей появились вместо телефонов распространителей смесей. ФОТО: HORNEWS.COM
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В Челябинске появляются интересные граффити на домах. Это рисунки голубей. Причем изображения встретить можно именно там, где раньше красовался телефон или адрес канала, распространяющего запрещенные вещества, пишет сайт HORNEWS.COM.

Фотографии антинаркотической акции появились в социальной сети «Типичный Челябинск». Пользователи уверены, что это не одноразовый проект и хотят найти автора, чтобы он научил их рисовать таких же голубей.

— Рисунок скроет телефон, а серое здание уже не выглядит мрачным, — отмечают авторы поста в соцсети.

Однако люди подметили, что вместо голубя можно нарисовать что-то другое, например, ягоду или цветок. Автор проекта пока неизвестен, но предполагают, что это делает группа художников.

ФОТО: HORNEWS.COM

ФОТО: HORNEWS.COM

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ИСТОЧНИК KP.RU

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