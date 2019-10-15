Команды спортшколы «Трактор» — лидеры первенства России
Юные хоккеисты сражаются за право выхода в финал чемпионата страны в шести возрастных группах (от 12 до 17 лет). В группе «Сильнейшие» «Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов» команда игроков 2002 года рождения после очередного тура расположилась на первом месте. Остальные команды дружно занимают вторые строчки в турнирной таблице.
Отметим, что борьба за очки и высокие места у юношей и юниоров разворачивается даже похлеще, чем в регулярном чемпионате КХЛ. За места на пьедестале бьются 24 команды!
Особенно результативно сыграли 13-летние хоккеисты спортшколы «Трактор». В очередном туре они разгромили своих челябинских сверстников из школы Макарова со счетом 10:1 и 6:1.
И, тем не менее, тренер «Трактора-2006» Артем Глинкин остался не совсем доволен: «Нужно играть в свой хоккей и каждый должен быть на своих местах, а не так, что кто захотел туда и побежал. Всегда есть, над чем работать, всегда есть ошибки».
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ИСТОЧНИК KP.RU