В центре Челябинска на три дня частично закроют движение по одной из улиц

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-16T08:05:31+03:00

Дорогу по улице Перовской частично перекроют с 17 по 30 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Центральном районе из-за строительства сетей дождевой и ботовой канализации будет прекращено движение по улице Перовской на участке от Цвиллинга до Переселенческой. Дорогу частично перекроют с 17 по 30 октября. Об этом предупредили в мэрии. Работы будет проводить ООО Специализированный застройщик «Первый квартал».

Также в администрации напоминают, что сегодня, 16 октября, дорожники продолжат ремонт дорог на следующих улицах:

— укладка асфальта на улице Труда.

— Дзержинского и Сони Кривой — подготовка к укладке асфальта.

— Фрезерование на улице Новороссийская — от 5-й Электровозной до Гагарина, а также Троицкий тракт — из города до границы.

Водителей просят учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU