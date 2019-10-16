В центре Челябинска на три дня частично закроют движение по одной из улиц
В Центральном районе из-за строительства сетей дождевой и ботовой канализации будет прекращено движение по улице Перовской на участке от Цвиллинга до Переселенческой. Дорогу частично перекроют с 17 по 30 октября. Об этом предупредили в мэрии. Работы будет проводить ООО Специализированный застройщик «Первый квартал».
Также в администрации напоминают, что сегодня, 16 октября, дорожники продолжат ремонт дорог на следующих улицах:
— укладка асфальта на улице Труда.
— Дзержинского и Сони Кривой — подготовка к укладке асфальта.
— Фрезерование на улице Новороссийская — от 5-й Электровозной до Гагарина, а также Троицкий тракт — из города до границы.
Водителей просят учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU