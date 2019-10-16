Вышедший из СИЗО южноуралец зарезал зятя своей сожительницы

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-16T08:48:43+03:00

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Миассе 40-летний местный житель после выхода из-под стражи снова совершил преступление. Он был арестован за кражу телевизора у сожительницы. Но та простила возлюбленного, и дело прекратили. На свободе миассец прознал, что пока он сидел в СИЗО, его сожительница сошлась с бывшим мужем.

— Мужчина решил расправиться с соперником. Позвонил ему и вызвал на серьезный разговор. После купил нож и отправился к дому неприятеля, — сообщает издание NewsMiass.ru со ссылкой на миасский следственный отдел СУ СКР по Челябинской области.

В этот день бывшие супруги устроили застолье, собрали в квартире родственников. Возле дома мститель встретил зятя своей сожительницы — его послали в магазин за бутылкой. Завязалась ссора и уголовник пустил нож в ход. От нескольких ножевых зять скончался на месте.

Полицейские задержали убийцу в течение часа. Сейчас он снова под стражей, на него возбудили дело за убийство. Миассцу грозит 15 лет тюрьмы. К слову, за его спиной уже восемь судимостей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU