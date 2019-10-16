Челябинский фотограф победила в конкурсе Минсельхоза России

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-16T09:01:32+03:00

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«Скоро будем местными!» — фотопроект Анастасии Сметаниной, признанный в 2019 году одним из лучших во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов «Моя земля — Россия», который проводит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Анастасия стала бронзовым призером конкурса. О героях своего проекта она рассказала следующее: «Влада Юрьевна купила домик в селе Серпиевка, это Катав-Ивановский район и приехала жить на лето с двумя приемными подростками. Дети очень активные, им тесно в городской среде. А в деревне другое дело. Влада Юрьевна воспитывает пацанов самостоятельными, старается поддерживать их в любом начинании. Они могут сами сварить сосиски на обед, помыть в доме пол, растопить баню, что-то сколотить. В первую же неделю они оборудовали себе мастерскую, аккуратно разместили на стенах инструменты. Мальчики весь день на свежем воздухе: горы, речка, велосипеды».

— Поездка в село Серпиевка была запланирована на это лето, я специально ехала фотографировать, — продолжает Настя. —Мы провели три дня с семьей Влады Юрьевны. Я фотографировала ее детей, фотографировала других жителей Серпиевки. Владислава Юрьевна со своими детьми в будущем планирует туда переезжать, поэтому мой фотопроект называется «Скоро станем местными». Владислава в дальнейшем хочет организовать некоммерческую организацию, которая будет помогать другим родителям в принятии подростков. Потому что маленьких детей принимают в семьи достаточно часто, а вот подростков побаиваются, там есть свои тонкости.

Анастасия Сметанина — профессиональный педагог. Она ведет детскую фотомастерскую в челябинском Доме детской культуры «Ровесник». Главная мысль фотомастера: хочу снимать то, что происходит без моего участия, не хочу вмешиваться и заставлять позировать...

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