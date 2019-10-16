Бизнесмен Алишах Сулейманов разбился в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-16T10:17:04+03:00

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Во вторник, 15 октября, под Пластом Челябинской области погиб основатель крупной кондитерской фабрики «Руслада», владелец строительного бизнеса Алишах Сулейманов.

Бизнесмен попал в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск. От полученных травм мужчина скончался. По предварительным данным, за рулем был водитель.

— Автомобиль Toyota Land Cruiser слетел в кювет и опрокинулся. Также на месте аварии погиб 60-летний пассажир. Сейчас устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

Известно, что Алишаху Сулейманову было 60 лет, он родом из Азербайджана. Окончил бакинский инженерно-строительный институт. В Челябинск приехал в 1995 году. Бизнес начинал с магазина на рынке.

Торговый дом «Руслада» является крупным поставщиком и дистрибьютором кондитерских изделий, официально он принадлежит Светлане Сулеймановой. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», Алишаху Сулейманову принадлежит производственный комплекс «Колос». Помимо этого, он является владельцем бизнеса, связанного с покупкой, продажей, управлением недвижимостью и строительством: на этом специализируются компании «Рондаш» и «Монтажспецстрой».

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ИСТОЧНИК KP.RU