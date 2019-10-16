«Трактор» готов к конструктивной критике: гендиректор клуба Борис Видгоф дал оценку игры команды

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-16T10:44:54+03:00

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После 20 проведенных матчей «медведи» с 18 очками замыкают восьмерку в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. «Трактор» — единственная команда лиги, которая начала сезон столь интенсивно — 18 матчей за 37 дней, включая тяжелый выезд со спаренными играми на восток страны, в Китай и Казахстан.

Накануне очередной гостевой серии генеральный директор ХК «Трактор» дал оценку игры команды.

— С точки зрения набранных очков, я бы поставил оценку «неудовлетворительно»… Мы готовы к конструктивной критике, хорошо, что нас критикуют те, кто любят хоккей и действительно переживают за команду. Те, кто смотрит не только на табло, но и на игру — видят, какими были матчи «Трактора».

Команда боролась до последних секунд, никто не опускал руки. Мы понимаем, что не все хоккеисты пока вышли на свой уровень… Главное, что в команде нет равнодушных! Нет, что называется, пассажиров! Пока мы недовольны результатом по очкам, но однозначно уверены в команде, уверены в будущем. Сейчас настраиваемся на предстоящую серию, она будет очень тяжелой и интересной, ¬- отметил в интервью официальному сайту клуба Борис Видгоф.

Полностью интервью с Борисом Видгофом читайте ЗДЕСЬ >>

Напомним, 17 октября «Трактор» начинает четырехматчевую гостевую серию игрой в Подольске с местным «Витязем».

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ИСТОЧНИК KP.RU