Возле известного горнолыжного курорта в Челябинской области загорелся коттедж

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-16T11:19:42+03:00

При пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Изменить размер текста: A A

В ночь на среду, 16 октября, недалеко от комплекса «Солнечная долина» в Миассе, вспыхнул трехэтажный деревянный коттедж. Огонь заметил охранник и вызвал спецслужбы. На место стянулись несколько пожарных машин.

— К моменту прибытия боевых расчетов верхний этаж и кровля были охвачены огнем, пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям. Людей внутри не было. Сотрудникам МЧС удалось остановить пламя и предотвратить его распространение по площади коттеджа, а также обезопасить стоящие рядом строения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причину и обстоятельства пожара сейчас устанавливают дознаватели.

Пламя в коттедже потушили и обезопасили стоящие рядом дома.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU