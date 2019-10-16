2019-10-16T11:19:42+03:00
Происшествия

Возле известного горнолыжного курорта в Челябинской области загорелся коттедж

Причину пожара сейчас выясняют дознаватели
Валентина ВАГАНОВА
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При пожаре никто не пострадал.При пожаре никто не пострадал.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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В ночь на среду, 16 октября, недалеко от комплекса «Солнечная долина» в Миассе, вспыхнул трехэтажный деревянный коттедж. Огонь заметил охранник и вызвал спецслужбы. На место стянулись несколько пожарных машин.

— К моменту прибытия боевых расчетов верхний этаж и кровля были охвачены огнем, пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям. Людей внутри не было. Сотрудникам МЧС удалось остановить пламя и предотвратить его распространение по площади коттеджа, а также обезопасить стоящие рядом строения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причину и обстоятельства пожара сейчас устанавливают дознаватели.

Пламя в коттедже потушили и обезопасили стоящие рядом дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Пламя в коттедже потушили и обезопасили стоящие рядом дома.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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