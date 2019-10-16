Мать с сыном погибли при пожаре в Челябинской области
В Кыштыме сегодня ночью, 16 октября, загорелся частный дом на улице 2-я Пионерская. Соседей разбудил треск горящих бревен и запах дыма. Увидев пламя, они вызвали пожарных.
— О пожаре сообщили поздно. На момент прибытия огнеборцев весь дом был охвачен огнем. Внутри пожарные обнаружили тела двух человек. Жертвами огненной стихи стали 80-летняя женщина ее 50-летний сын. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Пламя тушили 20 человек и семь единиц техники.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем происшествия?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU