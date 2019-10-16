2019-10-16T11:56:29+03:00
Происшествия

Мать с сыном погибли при пожаре в Челябинской области

Огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты
Валентина ВАГАНОВА
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Огонь тушили 20 человек.Огонь тушили 20 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кыштыме сегодня ночью, 16 октября, загорелся частный дом на улице 2-я Пионерская. Соседей разбудил треск горящих бревен и запах дыма. Увидев пламя, они вызвали пожарных.

— О пожаре сообщили поздно. На момент прибытия огнеборцев весь дом был охвачен огнем. Внутри пожарные обнаружили тела двух человек. Жертвами огненной стихи стали 80-летняя женщина ее 50-летний сын. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пламя тушили 20 человек и семь единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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