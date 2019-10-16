Мать с сыном погибли при пожаре в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-16T11:56:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кыштыме сегодня ночью, 16 октября, загорелся частный дом на улице 2-я Пионерская. Соседей разбудил треск горящих бревен и запах дыма. Увидев пламя, они вызвали пожарных.

— О пожаре сообщили поздно. На момент прибытия огнеборцев весь дом был охвачен огнем. Внутри пожарные обнаружили тела двух человек. Жертвами огненной стихи стали 80-летняя женщина ее 50-летний сын. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пламя тушили 20 человек и семь единиц техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU