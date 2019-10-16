2019-10-16T12:20:50+03:00
Общество

В Челябинске ищут хозяина маленькой собачки, забежавшей в маршрутку

Питомец с ошейником заскочил в транспорт, откуда его забрал неравнодушный пассажир
Валентина ВАГАНОВА
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Собака забежала в транспорт на остановке. Фото «Яндекс. Район»Собака забежала в транспорт на остановке. Фото «Яндекс. Район»
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Житель Челябинска ищет владельцев хвостатой потеряшки, которую он подобрал в общественном транспорте. Мужчина ехал в машрутке №75, на остановке в авто забежала собака и запрыгнула на сиденье.

— Собачка ищет своего хозяина, забежала в маршрутку на остановке возле больницы №9, 15 октября, около 17 часов. Окрас песочный, деваха, розовый ошейник, все понимает. Уселась на сиденье рядом со мной, так доехали до ЗЭМа, пришлось взять потеряшку, последний уже выходил. Хозяин, отзовитесь! 253-24-14, — написал в сервисе «Яндекс. Район» пользователь Андрон Поповский.

Челябинец приложил фото собаки. Если вы знаете, чья это потеряшка, позвоните по указанному номеру. Наверняка, питомца уже обыскались хозяева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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