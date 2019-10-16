ВТБ принял участие в фестивале жилья «Домофест»

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-16T12:50:02+03:00

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ВТБ стал участником выставки «Домофест» — одного из самых значимых мероприятий на рынке недвижимости Свердловской области. Застройщики, банки, а также риэлторские агентства презентовали программы для екатеринбуржцев, желающих улучшить жилищные условия.

Посетители выставки активно интересовались предложениями ВТБ. Семьи с детьми особенно часто консультировались по программе «Ипотека с господдержкой». Она распространяется на семьи, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, и позволяет получить жилищный кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% годовых.

Также гости интересовались программой «Победа над формальностями», с помощью которой можно оформить заявку на ипотеку по двум документам (паспорт и СНИЛС) и без справки о доходах. Это предложение актуально для клиентов, которые хотят как можно скорее приобрести недвижимость и располагают необходимой суммой для первоначального взноса. До конца года ВТБ улучшил условия по этой программе: получить кредит в ее рамках возможно по ставке от 8,9% годовых.

Кроме того, посетители фестиваля интересовались возможностями по рефинансированию ипотеки. В октябре ВТБ улучшил условия в рамках данной программы. Минимальные ценовые параметры для заемщиков сторонних банков теперь составляют 9,1% годовых на весь срок кредитования. При этом размер займа может составлять до 90% стоимости недвижимости. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.

«Рынок жилья продолжает развиваться, и ипотечное кредитование является важным подспорьем. В четвертом квартале мы также ожидаем традиционное сезонное повышение спроса. Именно в предновогодний период клиенты чаще решаются реализовать мечту о приобретении собственной квартиры. В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить спрос клиентов. Мы улучшили условия по целому ряду программ и отмечаем, что они интересны свердловчанам – сейчас ВТБ в регионе выдает каждую четвертую ипотеку», — комментирует управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.