2019-10-16T12:37:32+03:00
Общество

Министерство сельского хозяйства Челябинской области объявляет фотоконкурс

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Фотографы и фотокорреспонденты Челябинской области вновь смогут поспорить в своем мастерстве в рамках фотоконкурса «Деревня — мой дом родной!». В 2019 году конечный срок подачи фоторабот для конкурсного отбора — 15 ноября. Принимаются фотографии, отражающие состояние и развитие агропромышленного комплекса и современную жизнь села в Челябинской области.

В 2019 году число призовых мест фотоконкурса увеличено, а номинация разделена на три группы: 1 группа — «Фотокорреспондент регионального средства массовой информации», в которую входят сотрудники редакций средств массовой информации, распространяемых на территории Челябинской области; 2 группа — «Фотокорреспондент муниципального средства массовой информации», в нее включены фотокоры СМИ, распространяемых на территории муниципальных образований Челябинской области. В 3 группу — «Фотограф-любитель» — включены граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста, зарегистрированные на территории Челябинской области.

Фотографии на конкурс необходимо предоставить в электронном виде: файлы в общедоступном формате, изображение разрешением не менее 1000 пикселей по меньшей стороне и не менее 2000 пикселей по большей стороне, в количестве от 10 до 15 снимков, сделанных в течение 2019 года.

Принести свои работы на конкурс можно в электронном виде по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75, кабинет 225, либо отправить по электронной почте в виде ссылки для скачивания из облачного веб-хранилища. Определять победителей будет конкурсная комиссия.

Награждение победителей фотоконкурса планируется провести во время областного праздника в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться в положении о конкурсе на сайте Министерства Челябинской области.

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