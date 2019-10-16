В Магнитогорске переселенцам предлагают жилье в доме, отремонтированном после взрыва

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-16T13:55:28+03:00

В Магнитогорске жители ветхих бараков не хотят переезжать в дом, восстановленный после взрыва. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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После восстановления разрушенного взрывом дома по пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске многэтажка разделена на два строения. Официально признано: дома пригодны для проживания. Часть квартир освободилась после того, как часть жителей переехала по другим адресам. Теперь в них предлагают заселиться жителям ветхо-аварийных домов по ул. Московская и Писаревская.

Издание «Верстов Инфо» сообщает, что люди не хотят переселяться в дом, неразрывно связанный с трагедией. Люди обратились в Кремль с просьбой помочь в переезде по другим адресам:

«В администрации дали смотровые талоны на квартиры, находящиеся по адресу проспект Карла Маркса, 164. В этом доме произошла большая трагедия, погибло большое количество людей. Дом реконструировали, сделали парк на месте разрушения, но эта трагедия всегда будет в наших сердцах. Квартиры, которые нам предлагают, находятся в ужасном состоянии: старые окна, двери, сантехника в аварийном состоянии. Дом 1973 года постройки от наших далеко не ушел», — пишут люди.

В мэрии Магнитогорска пояснили, что переселение из ветхо-аварийного жилого фонда по программе 2021-2025 гг — явление добровольное. Переселенцы могут ждать другой вариант или предпочесть деньги по выкупной стоимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU