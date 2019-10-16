Жители Челябинска обнаружили аномальную зону

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-16T14:54:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Обеспокоенные экологической ситуацией в городе челябинцы рассказали корреспонденту «Комсомолки», кто портит воздух в Ленинском районе.

— Асфальтовый завод отравляет нам воздух. Прямо до садов, в сторону Чурилово. Видно, что дымит этот завод, когда темно. Запах там просто... не передать! Сами живем на АМЗ, по Енисейской ездим домой. Они варят там асфальт, смолу. Очистных у них, видимо, нет. Дым хоть и белый, но пахнет страшно. Кошмар! — рассказал пенсионер-садовод Владимир Андреевич.

Челябинску добавляют экологических проблем предприятия, которые незаконно сжигают мусор, считает мужчина. А еще в городской черте есть место, напоминающее лунный пейзаж: убитая дорога, корни деревьев выворочены. В общем, дикая местность.

— Нам не дает покоя свалка и дорога на улице Енисейской. Промышленные предприятия сбрасывают техногенные воды, которые размывают дорогу. Потом ее равняют, но машины все равно выбивают ямы, и все повторяется. Вдоль дороги к железнодорожному переезду устроены свалки с обеих сторон. Район просто загажен.

Лунные пейзажи? Фото: из личного архива героя публикации.

Куда жаловаться на грязный воздух

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска: 112, 263-34-44

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем экологического бедствия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU