В Златоусте первоклассника отстранили от уроков за плохое поведение

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-16T15:33:48+03:00

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Все началось с жалобы молоденькой учительницы:

— Ваш сын швыряет стулья, двигает парты на переменах. И на уроках ведет себя вызывающе, я с ним не справляюсь. И другие отвлекаются, — сказала преподаватель маме первоклашки в присутствии директора.

Директор решила перевести активного ребенка в класс к опытному педагогу, но и там мальчик продолжил хулиганить.

На этот раз уже подключились родители одноклассников, потребовали принять меры. И для начала, ребенка перевели на пару недель на домашнее обучение.

Мать считает, что педагоги пошли по пути наименьшего сопротивления:

— Вместо того, чтобы установить контакт с моим сыном, нас отправили учиться домой. И никто к нам ни разу не пришел. Сын две недели не получал знания. У нас полная семья и никогда проблем не было. Не понимаю, что случилось?

Школьный психолог протестировала ребенка и разрешила ему вернуться в класс. Но с условием, что на первые занятия мама будет ходить с ним вместе...

На форумах в интернете под постом на эту тему мы нашли вот такой отклик.

— Недавно историю слышал. Девочка рассказала маме, что в их классе один мальчик всех обижает. «А у него есть друзья?» «Нет, мама, кто с ним будет дружить.» «Вот он поэтому и обращает на себя таким образом внимание. Ты к нем подойди после уроков и скажи, мол, пойдем вместе домой, а то мне боязно одной». Девочка так и сделала. И вот они уже второй год ходят вместе. И мальчик присмирел. Бывает, что агрессия овладевает человеком, когда он никому не нужен. У нас ведь теперь родители редко с детьми общаются, купят телефон ребенку, включат мультики и хватит...

ИСТОЧНИК KP.RU