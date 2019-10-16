Альфа-Банк работает над созданием «офиса будущего»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-16T15:30:25+03:00

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Альфа-Банк с помощью биометрии и геолокации начнет распознавать клиентов на входе в отделения. Еще до начала общения сотрудники банка получат полную информацию о посетителе.

Технология называется «phygital-формат», во всех отделениях финансовой организации она заработает в течение трех-пяти лет. Сегодня сеть Альфа-Банка насчитывает 420 офисов.

По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, банк работает над созданием phygital-офиса, то есть «офиса будущего». Для отечественного рынка это совершенно новое явление.

«К примеру, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи ряда технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой», — объяснил Верхошинский.

Сотрудник банка сразу же увидит информацию на компьютере. Подтвердить операции также можно без каких-либо документов — с помощью биометрических данных.

Тестировать новую концепцию будут до 2020 года, предполагается, что к концу 2021 года такой формат начнет действовать в большинстве отделений Альфа-Банка. Полностью перейти на phygital-технологию банк рассчитывает до 2024 года. Стоимость такого технического перевооружения обойдется в среднем в 1,4 миллиарда рублей, что сопоставимо с затратами на ремонт.

Единую биометрическую систему запустили в минувшем году Центробанк и Роскомнадзор, теперь клиентов финансовых организация просят предоставить фото и запись голоса. Причем некоторые банки начали использовать технологию биометрии и для корпоративных нужд.

Руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова считает, что «phygital-формат» вполне может стать новым стандартом, а технология мгновенного распознавания на входе не должна отпугнуть клиентов банка. Это обычный рабочий процесс сохранения данных, как, например, при оформлении банковской карты, чтобы потом можно было получить персональное предложение.