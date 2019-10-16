В Челябинске гимназию закрыли на карантин из-за пневмонии

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-16T16:55:55+03:00

Карантин в гимназии №100 продлится с 17 по 26 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще несколько классов других школ тоже ушли на внеплановые каникулы

Изменить размер текста: A A

Челябинская гимназия №100 с завтрашнего дня, 17 октября, уходит на карантин. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказали родители учеников.

— Сказали, что все классы уходят на карантин по 26 октября из-за вспышки пневмонии. Будем пока дома заниматься, задания дали.

В Челябинске сейчас отмечается сезонный подъем заболеваемости пневмонией. Из-за нее закрыты еще несколько классов. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на прошлой неделе на карантин ушли три класса в разных школах: в гимназии № 26, СОШ №137, СОШ №93.

По сообщениям СМИ, на этой неделе на внеплановые каникулы отправились также классы в лицее №77 и школе №76.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU