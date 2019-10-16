В Челябинске гимназию закрыли на карантин из-за пневмонии
Челябинская гимназия №100 с завтрашнего дня, 17 октября, уходит на карантин. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказали родители учеников.
— Сказали, что все классы уходят на карантин по 26 октября из-за вспышки пневмонии. Будем пока дома заниматься, задания дали.
В Челябинске сейчас отмечается сезонный подъем заболеваемости пневмонией. Из-за нее закрыты еще несколько классов. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на прошлой неделе на карантин ушли три класса в разных школах: в гимназии № 26, СОШ №137, СОШ №93.
По сообщениям СМИ, на этой неделе на внеплановые каникулы отправились также классы в лицее №77 и школе №76.
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ИСТОЧНИК KP.RU