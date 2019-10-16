Браконьер обстрелял машину охотнадзора в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-16T17:44:56+03:00

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Инцидент произошел в лесу под Магнитогорском во вторник, 15 октября. Инспектор охотнадзора с волонтером патрулировали территорию на автомобилях. В этих краях участились случаи браконьерства, и минэкологии стало привлекать для надзора добровольцев.

На браконьера с ружьем наткнулся помощник инспектора. Он остановился и окликнул незнакомца. Но тот бросился бежать в чащу леса. Волонтер поехал за ним. Браконьер понял, что далеко ему не уйти, резко встал, вскинул ружье и выстрелил в машину.

Дробь попала в лобовое стекло. Волонтера не ранило, а вот машину придется ремонтировать.

Вскоре полицейские поймали стрелявшего. Ружье он успел припрятать в лесу, но его отыскали кинологи с собакой.

— Возбуждено уголовное по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, — рассказали в УМВД по Магнитогорску.

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ИСТОЧНИК KP.RU