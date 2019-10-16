На пост главы Челябинска заявился глава Металлургического района
На конкурс по выборам мэра Челябинска заявился глава Металлургического района Сергей Кочетков. Ранее он возглавлял управление ЖКХ администрации города.
Таким образом, за кресло мэра будут бороться пять человек. В кандидатах также:
– активист-общественник Сергей Ворончихин;
– юрист Максим Бакулин;
– руководитель дома-интерната для престарелых Виталий Евгеньев;
– ветеран МВД Георгий Невский;
– независимый эксперт Александр Нечепорук, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы.
Все кандидаты в возрасте от 28 до 60 лет. Комиссия принимает документы от депутатов по 21 октября. 12 ноября состоится заседание конкурсной комиссии. На сайте Челябинской городской Думы и в соцсетях будет организована прямая трансляция для максимальной открытости процедуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU