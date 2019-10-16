2019-10-16T19:15:10+03:00
Общество

На пост главы Челябинска заявился глава Металлургического района

Пока на эту должность претендуют шесть кандидатов
Валентина ВАГАНОВА
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Сергей Кочетков. Фото: администрация ЧелябинскаСергей Кочетков. Фото: администрация Челябинска
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На конкурс по выборам мэра Челябинска заявился глава Металлургического района Сергей Кочетков. Ранее он возглавлял управление ЖКХ администрации города.

Таким образом, за кресло мэра будут бороться пять человек. В кандидатах также:

– активист-общественник Сергей Ворончихин;

– юрист Максим Бакулин;

– руководитель дома-интерната для престарелых Виталий Евгеньев;

– ветеран МВД Георгий Невский;

– независимый эксперт Александр Нечепорук, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы.

Все кандидаты в возрасте от 28 до 60 лет. Комиссия принимает документы от депутатов по 21 октября. 12 ноября состоится заседание конкурсной комиссии. На сайте Челябинской городской Думы и в соцсетях будет организована прямая трансляция для максимальной открытости процедуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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