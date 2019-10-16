Пожилая жительница Челябинска сбила пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 19:28 2019-10-16T19:36:49+03:00

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Сегодня, 16 октября, на Копейском шоссе в Челябинске возле остановки «Мясокомбинат» иномарка сбила женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. О ДТП рассказали очевидцы в соцсетях.

— Пешехода сбили на «зебре». На месте работает реанимация. Ребята, аккуратнее, соблюдаем ПДД, — написал очевидец.

Как сообщили в ГИБДД, пострадавшей 35 лет, ее увезли в больницу. За рулем иномарки была пенсионерка. Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии разбираются госавтоинспекторы.

В Челябинске сбили пешехода на «зебре».

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ИСТОЧНИК KP.RU