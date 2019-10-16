2019-10-16T19:36:49+03:00
Происшествия

Пожилая жительница Челябинска сбила пешехода на «зебре»

Пострадавшая в больнице
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Фото: кадр с видеоЖенщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 октября, на Копейском шоссе в Челябинске возле остановки «Мясокомбинат» иномарка сбила женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. О ДТП рассказали очевидцы в соцсетях.

— Пешехода сбили на «зебре». На месте работает реанимация. Ребята, аккуратнее, соблюдаем ПДД, — написал очевидец.

Как сообщили в ГИБДД, пострадавшей 35 лет, ее увезли в больницу. За рулем иномарки была пенсионерка. Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии разбираются госавтоинспекторы.

В Челябинске сбили пешехода на «зебре».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

-

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пост главы Челябинска заявился глава Металлургического района
«Дети перепугались крови и визга»: житель Челябинска зарезал свинью прямо на улице
Браконьер обстрелял машину охотнадзора в Челябинской области
В Челябинске гимназию закрыли на карантин из-за пневмонии
В Златоусте первоклассника отстранили от уроков за плохое поведение
Альфа-Банк работает над созданием «офиса будущего»
После ЧП на складе известная сеть алкомаркетов экстренно проверила персонал на наркотики
В Челябинской области может появиться российско-германское предприятие
Жители Челябинска обнаружили аномальную зону
На сорвавшую отпуск туристам хозяйку «Гранд-Турс» завели уголовное дело в Челябинске
Иван Ургант предполагает, что Дубровскому подбросили 20 миллиардов
В Магнитогорске переселенцам предлагают жилье в доме, отремонтированном после взрыва