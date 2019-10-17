В Кургане — самые дешевые дома и сосиски в тесте

СЕГОДНЯ 06:04 2019-10-17T06:06:47+03:00

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Если вы до сих пор не знали, зачем вам ехать в Зауралье, то сейчас стоит как следует к нему приглядеться. Во-первых, по данным РБК там самые дешевые дома в России. Купить жилье, да еще и с участком, можно не дороже 2 млн руб. Тогда как средняя цена по стране — в два раза выше. Самые дорогие особняки — в Подмосковье — 17 млн руб.

Вторая новость — в Кургане самые дешевые в России сосиски в тесте. Тут можно полакомиться фастфудом всего за 11 рублей. Самые дорогие — опять же в Подмосковье. 100 рублей за штучку, однако! Это выяснило исследование компании «Эвотор».

Почему вообще заинтересовались ценами именно на сосиски в тесте? Да, как оказалось, это самое популярное хлебобулочное изделие у россиян. Он потеснило в рейтинге даже батон, а также пирожки с капустой и лаваш.

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ИСТОЧНИК KP.RU