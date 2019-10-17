2019-10-17T06:30:40+03:00
Общество

Красная дата в подъезде напугала жителей Магнитогорска

Кто-то старательно вывел крупным шрифтом на полу «19.10.2019». Но, кажется, загадка разгадана
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот такая надпись в подъезде. Фото: vk.com/magnitkacityВот такая надпись в подъезде. Фото: vk.com/magnitkacity
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Житель Магнитогорска выложил в группе «ВКонтакте» фото странной надписи, появившейся у него в подъезде. Кто-то вывел на полу дату «19.10.2019». В обрамлении ярко-красных брызг краски она показалась ему устрашающей. Некоторые подписчики паблика перепугались вместе с ним.

— Полицию оповестить? Может, какой-то романтик. А, может, преступление готовится… — прокомментировала Татьяна Брагина.

— Кому-то угрожают, — написал Максим Матвеев.

— Конец света очередной? — предположил Владислав Валеев.

Тем временем дата приближалась, и местные жители нервничали все больше.

— Да это же свадьба будет! Вот люди и готовятся. Видно же, что из баллончика красили в подъезде вырезанные из картона цифры, — для фотосессии. Вот такая надпись на полу и получилась, — пояснила Ольга Ромашева.

Свадьба свадьбой, ну а зачем же подъезд разрисовывать?!

— Не додумались даже газетку подстелить! — ворчат соседи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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