Красная дата в подъезде напугала жителей Магнитогорска
Житель Магнитогорска выложил в группе «ВКонтакте» фото странной надписи, появившейся у него в подъезде. Кто-то вывел на полу дату «19.10.2019». В обрамлении ярко-красных брызг краски она показалась ему устрашающей. Некоторые подписчики паблика перепугались вместе с ним.
— Полицию оповестить? Может, какой-то романтик. А, может, преступление готовится… — прокомментировала Татьяна Брагина.
— Кому-то угрожают, — написал Максим Матвеев.
— Конец света очередной? — предположил Владислав Валеев.
Тем временем дата приближалась, и местные жители нервничали все больше.
— Да это же свадьба будет! Вот люди и готовятся. Видно же, что из баллончика красили в подъезде вырезанные из картона цифры, — для фотосессии. Вот такая надпись на полу и получилась, — пояснила Ольга Ромашева.
Свадьба свадьбой, ну а зачем же подъезд разрисовывать?!
— Не додумались даже газетку подстелить! — ворчат соседи.
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ИСТОЧНИК KP.RU